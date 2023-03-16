Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Кремле заявили, что российские военные могут поднять БПЛА MQ-9 из Черного моря

Евгений Жуков
Общество
В Кремле заявили, что российские военные могут поднять БПЛА MQ-9 из Черного моря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российские военнослужащие могут рассмотреть вопрос о поднятии беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper американского производства со дна Черного моря, если они сочтут соответствующую операцию необходимой для обеспечения безопасности отечества. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это прерогатива военных. Если они считают это необходимым для наших интересов и нашей безопасности делать в Черном море, они будут это делать, — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что планы военных ему неизвестны, и переадресовал вопрос о беспилотнике в соответствующие ведомства, передает ТАСС.

14 марта европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА над акваторией Черного моря.

В свою очередь координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы РФ достала упавший в Черное море беспилотник.

Россия может извлечь полезные разведданные из обломков упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Дмитрий Песков Черное море Кремль Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Все мнения
О проекте