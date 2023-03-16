В Кремле заявили, что российские военные могут поднять БПЛА MQ-9 из Черного моря

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Российские военнослужащие могут рассмотреть вопрос о поднятии беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper американского производства со дна Черного моря, если они сочтут соответствующую операцию необходимой для обеспечения безопасности отечества. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это прерогатива военных. Если они считают это необходимым для наших интересов и нашей безопасности делать в Черном море, они будут это делать, — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что планы военных ему неизвестны, и переадресовал вопрос о беспилотнике в соответствующие ведомства, передает ТАСС.

14 марта европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА над акваторией Черного моря.

В свою очередь координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы РФ достала упавший в Черное море беспилотник.

Россия может извлечь полезные разведданные из обломков упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.