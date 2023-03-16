В центре Москвы злоумышленник жестоко избил и ограбил прохожего

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

В центре столицы злоумышленник сперва помог мужчине, а потом напал на него и ограбил. Об этом «Вечерней Москве» заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 16 марта.

По ее словам, преступление произошло в темное время суток на улице Земляной Вал в центре Москвы. Злоумышленник заметил мужчину, который задремал на автобусной остановке, и предложил ему переночевать в подъезде соседнего дома. Парень согласился.

Когда мужчины зашли в подъезд, «помощник» накинулся на жертву, ударил его по голове и отобрал сумку с мобильным телефоном и деньгами, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали, после чего он обратился в полицию.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался 39-летний ранее судимый уроженец Тамбовской области. На момент поимки украденное он потратил.

Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Другое разбойное нападение произошло в Подмосковье. Злоумышленник напал на девушку с ножом, но был остановлен случайным прохожим. Мужчина смог обезвредить преступника и передать его в руки полиции.