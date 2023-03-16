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Рогов связал попытки наступления ВСУ в Запорожской области с истерикой Зеленского

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов связал попытки наступления ВСУ в Запорожской области с истерикой Зеленского
Фото: flickr/statephotos

Военно-политическое руководство Украины будет предпринимать больше попыток наступления в Запорожской области, поскольку президент страны Владимир Зеленский крайне недоволен отсутствием успехов в боевых действиях. Таким мнением поделился председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Подобные вещи будут происходить постоянно, и чем дальше в лес, тем больше подобных действий будет осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать «перемогу», а ее нет, — отметил Рогов.

Он также охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения как стабильно напряженную, но поддающуюся контролю. При этом Рогов добавил, что Вооруженные силы Украины готовят наступление в районе Запорожской области.

По его словам, об этом свидетельствуют стягивание резервов украинских подразделений и экономия боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, передает РИА Новости.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Киев готовится к активизации боевых действий в 20-х числах марта. Однако власти региона не осведомлены, какого характера они будут.

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