Профессор Медведев рассказал, почему стоит отказаться от употребления сахара

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Сахар относится к аддиктивным продуктам: он вызывает привыкание, сходное с наркотической зависимостью. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии МГУ им. М. В. Ломоносова Олег Медведев.

Эксперт отметил, что после отказа от сахара самочувствие человека улучшится в разы. Человек будет ощущать бодрость в течение всего дня. Кроме того, сложные углеводы в составе растительных продуктов минимальной переработки усваиваются медленнее, чем глюкоза и фруктоза, входящие в состав сахара. Они равномерно выделяют энергию для жизни, помогая избегать резких пиков и последующего упадка сил.

Кроме того, отказ от сахара помогает сбросить вес и стабилизировать уровень глюкозы в крови, передает aif.ru.

В свою очередь диетолог Наталья Круглова отметила, что помехой на пути к похудению является добавленный сахар в продуктах промышленного производства. У такой пищи высокая вкусовая привлекательность, поэтому ее легко переесть, передает Nation news.

Специалисты также перечислили полезные продукты, потребление которых регулирует уровень сахара в крови и положительно влияет на организм.