Минобороны: ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в районе села Нововодяное Луганской народной республики (ЛНР) украинский истребитель МиГ-29. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, — сказал он.

Помимо этого, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также одну противорадиолокационную ракету HARM.

Также были уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, замеченных в районе Ивановки Харьковской области, Малой Кардашинки и Алешки Херсонской области, Верхнеторецкого и Григоровки Донецкой народной республики, передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Минобороны также опубликовало кадры уничтожения британского ЗРК Stormer HVM в ходе спецоперации. На записи можно увидеть британский ЗРК, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса «Ланцет» и уничтожение им комплекса противовоздушной обороны противника.