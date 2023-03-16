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Bloomberg: США арендовали супертанкеры, так как средние суда перевозят российскую нефть

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: США арендовали супертанкеры, так как средние суда перевозят российскую нефть
Фото: shutterstock

США приходится использовать для транспортировки нефти в Европу супертанкеры, поскольку суда, перевозящие меньшие объемы, забронированы под российские энергоресурсы. Об этом в четверг, 16 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Классификация танкеров по объемам перевозимой нефти выглядит следующим образом: самые крупные — VLCC и ULCC — это очень крупные перевозчики сырой нефти, способные перевозить по 150–500 тысяч тонн.

В категории средних находятся Aframax, Suezmax, Panamax, которые рассчитаны на 50–150 тысяч тонн. К небольшим же танкерам относятся Handysize, Handymax с общей вместимостью до 50 тысяч тонн.

В материале говорится, что из Штатов в Европу следуют 11 VLCC, в каждом из которых примерно два миллиона баррелей нефти и 16 Suezmax с одним миллионом в каждом танкере.

Эти суда на сегодняшний день перевозят между США и Европой около 60 процентов сырья, хотя в прошлом году перевозили только 37 процентов. При этом в Европе всего несколько портов, которые могут обслуживать подобные супертанкеры.

Суда с меньшим тоннажем сегодня находятся в дефиците. Их трейдеры бронируют для перевозки российской нефти в Азию — Китай и Индию, говорится в статье.

Накануне стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае впервые с 22 декабря 2021 года опустилась ниже 74 долларов.

Нефть танкеры Россия США Европа
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