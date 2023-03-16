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Приметы и советы

МИД РФ: Зерновая сделка была продлена на 60 дней

Евгений Жуков
В мире
МИД РФ: Зерновая сделка была продлена на 60 дней
Фото: Unsplash

Зерновую сделку продлили на 60 дней. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Сделку продлили на 60 дней, — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом она прокомментировала слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о предусмотренном в тексте зерновой сделки продлении на 120, а не 60 дней, передает ТАСС.

Россия согласилась продлить еще на 60 дней зерновую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал это решение.

Какое значение эта сделка имеет для российской стороны и почему правительство страны пошло на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

В свою очередь политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», почему зерновая сделка не работает так, как должна.

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