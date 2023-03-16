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Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобилях вечером 16 марта

Евгений Силаев
Город
Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобилях вечером 16 марта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жителям и гостям Москвы рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях и сделать выбор в пользу общественного транспорта. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным ЦОДД, затруднения проезда транспорта на дорогах города оцениваются в восемь баллов. Движение ограничено на МКАД, ТТК, Садовом кольце, а также на вылетных магистралях. Кроме того, передвижение осложняет идущий небольшой дождь.

— Движение станет свободнее после 20:00. Рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на автомобиле на более позднее время, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На ликвидацию последствий непогоды на улицах столицы было брошено более 75 тысяч рабочих и 10 тысяч единиц техники. Активную помощь им оказывают метеорологи. Столица — единственный город в России и один из немногих в мире, у кого есть своя подобная служба. Начальник управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Галина Максимова рассказала «Вечерней Москве», как они помогают коммунальщикам «мобилизоваться» на работу в считаные часы.

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