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«Мы благословлены и взволнованы»: Линдси Лохан сообщила о беременности

Евгений Силаев
В мире
«Мы благословлены и взволнованы»: Линдси Лохан сообщила о беременности
Кадр из фильма «Незабываемое Рождество» 2022 год

Американская актриса Линдси Лохан готовится впервые стать мамой. О своей беременности она рассказала подписчикам во вторник, 14 марта, в своих социальных сетях.

Скандальная голливудская звезда встречается с арабским финансистом Бадерой Шаммасом. Пара долгое время скрывала свою связь, начавшуюся в 2020 году.

Актриса выложила фотографию детской одежды, на которой написано «Скоро». Лохан пояснила, что беременна.

— Мы благословлены и взволнованы, — написала актриса в личном блоге.

Также стало известно, что звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина впервые стала мамой. Узнав об этом, поклонники сразу же принялись активно поздравлять ее со знаменательным событием.

В феврале журналисты узнали, что 37-летняя жена 53-летнего актера Сергея Астахова скоро станет мамой. Для бывшего педагога начальных классов Виктории Савкеевой это будет первый ребенок, а артист станет отцом во второй раз. Он не раз говорил в интервью, что мечтает, чтобы его избранница наконец стала мамой, а он — снова папой.

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