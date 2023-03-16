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Кадыров пообещал покарать украинских военных за сожжение Корана

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров пообещал покарать украинских военных за сожжение Корана
Фото: vk/ramzan

Украинских военных, которые сожгли Коран, постигнет кара, где бы они ни находились. Об этом в четверг, 16 марта, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

— Клянусь Всевышним Аллахом, мы не позволим никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились! Я искренне молюсь, чтобы эта кара была доведена до вас через наших воинов, — сказал он.

Глава республики опубликовал кадры, на которых видно сожжение Корана бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Политик заявил, что им «недолго осталось терпеть холод», ведь скоро они смогут «согреться в адском огне». Мусульманам, воюющим на стороне ВСУ, уготована такая же судьба, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чеченской республики уже называл лидера датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана религиозным террористом и «датским выродком». Поводом для этого стало публичное сожжение Корана возле посольства Турции в Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что подобные провокации ужасны, однако, добавил он, в стране существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает такого рода убеждения.

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