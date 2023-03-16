Кирби: США продолжат разведывательные полеты над Черным морем

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США не планируют соблюдать введенные Россией ограничения и продолжат разведывательные полеты над Черным морем. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Они могут объявлять все, что хотят, они могут говорить все, что хотят, по поводу ограничений. Мы собираемся и в будущем продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом, — заявил Кирби.

Представитель правительства подчеркнул, что полеты совершаются в национальных интересах США. Кроме того, Белый дом планирует продолжить поддерживать Украину в текущем конфликте, передает ТАСС.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позже стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Вечерней Москве», что Россия может извлечь полезные разведданные из обломков упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper. По его словам, аппарат может заниматься разведкой и радиоэлектронной борьбой, а также наносить удары различными ракетами.