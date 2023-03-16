Музей Победы и «Россия сегодня» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы и Международная медиагруппа «Россия сегодня» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе музея.

— У нас уже очень долгая и плодотворная история сотрудничества с медиагруппой «Россия сегодня», и, я думаю, пришло время, когда это партнерство должно выйти на новый уровень, — заявил директор музея Александр Школьник.

Он также напомнил, что 22 февраля в Музее Победы состоялось открытие выставки фотокорреспондента РИА «Новости» Валерия Мельникова «Возвращение домой», посвященной жителям Донецкой народной республики.

Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев добавил, что музею удалось создать живое пространство, и смысл сегодняшнего соглашения состоит в том, что агентство будет подпитывать его.

После подписания соглашения Школьник и Киселев осмотрели выставку картин, посвященных участникам специальной военной операции, мультимедийный выставочный проект «Zаветам Vерны», посвященный современным Героям России – участникам СВО, а также посетили уникальную экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа».

Музей Победы также запустил международный конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы предложили всем желающим в рамках творческого состязания нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая.

14 марта в Музее Победы открылась выставка «Сильные духом». В экспозицию вошли более 50 раритетов, которые передали школьные музеи из Москвы и Ростова-на-Дону.