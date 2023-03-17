США одобрили продажу Польше 800 ракет Hellfire

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Администрация США одобрила продажу Польше 800 ракет Hellfire класса «воздух-земля». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству Соединенных Штатов.

— Госдепартамент вынес определение, одобряющее потенциальную продажу правительству Польши ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 150 миллионов долларов, — говорится в сообщении.

Соответствующее уведомление уже было направлено вы Пентагон, передает РИА Новости.

24 февраля Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи.

По информации CNN, президент Украины Владимир Зеленский хотел направить американскому правительству список необходимого вооружения. Как утверждается, Киев рассчитывает получить истребители F-16. Такое вооружение украинскому руководству необходимо «для ускорения окончания конфликта».