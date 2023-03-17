Главные новости к утру 17 марта

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Комиссия ООН признала военным преступлением расстрел российских военнопленных солдатами Украины. Комиссия зафиксировала «небольшое количество» очевидных нарушений со стороны украинских солдат.

США считают незаконными авиационные ограничения, которые ввела Россия над Черным морем, и не собираются их придерживаться.

Украинские беженцы в Берлина подняли бунт, причиной которого стал карантин из-за ветрянки. Оказалось, что заболел один из детей в палаточном городке беженцев.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилой многоэтажки в подмосковной деревне Голубое. Полиции удалось его задержать.

После крушения в Черном море американского беспилотника США отправили к месту крушения еще один дрон, передает телеканал CNN.

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что если США и должны вести какую-либо войну, это должна быть война с наркокартелями.

КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17». Таким образом Северная Корея ответила на совместные военные учения США и Южной Кореи.

Член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что заболеваемость коронавирусом в России в этот весенний сезон, скорее всего, не вырастет. Тем не менее стопроцентно гарантировать это нельзя.