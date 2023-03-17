Названы участки дорог с затрудненным движением в Москве 17 марта

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

В пятницу, 17 марта, на некоторых дорогах Москвы прогнозируются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— По данным ЦОДД, сегодня вечером ожидаем до восьми баллов, — говорится в сообщении.

В основном движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» порекомендовали водителям в вечернее время суток выбирать общественный транспорт для передвижения по городу, чтобы сэкономить время.

Также стало известно, что движение на участке Хлебного переулка будет перекрыто с 18 по 19 марта. Ограничения связаны с проведением строительных работ. Горожан призывают учитывать временные ограничения и заранее строить маршруты.

Кроме того, в Бригадирском переулке временно закрыли участок для передвижения от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Ограничения продлятся до 1 декабря.

С 18 февраля изменились маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Для маршрутов № 1 и 41 убрали оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменили трассу маршрута № 404.