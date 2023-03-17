Владислав Овчинский: В прошлом году московское предприятие произвело 50 тонн фотополимеров

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московский производитель фотополимеров HARZ Labs по итогам 2022 года увеличил объем выпускаемой продукции почти на 70 процентов. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Предприятие HARZ Labs обеспечивает российских потребителей материалами для 3D-печати. Продукция активно применяется в медицине, промышленности, ювелирном деле и многих других отраслях. По итогам прошлого года компания произвела 50 тонн фотополимеров, — рассказал Владислав Овчинский.

На увеличение производства повлияло развитие цифровой стоматологии в России. Для нее компания разработала специальный материал для печати временных коронок и мостов длительного ношения.

— Наша компания в этом году открыла новый производственный комплекс площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Он оснащен самым современном оборудованием, что позволяет поддерживать нарастающий темп объема производства и разрабатывать новые продукты, — рассказал директор по развитию компании Константин Чуркин.

Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому набору мер системной поддержки от города. Сегодня производственным компаниям доступно более 20 таких инструментов развития.