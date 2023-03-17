Невролог Россато рассказал, сколько нужно спать, чтобы не толстеть

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У человека нет возраста, при котором продолжительность сна может быть меньше шести часов, при этом оптимальными для взрослых людей будут восемь часов сна. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил невролог из итальянского научно-исследовательского клинического института IRCCS Джанлука Россато.

По его словам, достаточное количество часов для сна уменьшает риск ожирения.

— Взрослые должны спать 7–8 часов. То есть все равно больше, чем мы думаем. При исследованиях, отвечая на такие вопросы, люди говорят «семь», хотя на самом деле оптимально спать восемь часов. Мы все склонны спать меньше, чем нужно, — сказал он.

Невролог отметил, что недостаток сна опасен усталостью, нервозностью, снижением настроения и концентрации. Он добавил, что хронический дефицит сна отражается на метаболизме и увеличивает риск ожирения, диабета, сердечных нарушений и повышенного давления, передает РИА Новости.

Сонный паралич — функциональное нарушение головного мозга, когда он одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами особенности состояния, узнала, кто больше подвержен рецидивам и может ли это свидетельствовать о наличии других заболеваний.