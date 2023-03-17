Пьяный житель Подмосковья испортил 11 машин во дворе собственного дома. Видео
В Подмосковье местный житель порезал колеса 11 машинам, припаркованным во дворе его дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 17 марта.
Преступление произошло ранним утром на улице Кагана в Воскресенске. Пьяный мужчина решил похулиганить и порезал колеса машин, припаркованных около дома. Наутро «сюрприз» обнаружили владельцы и обратились в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Другой инцидент произошел в подмосковных Мытищах. Работодатель не выплатил москвичу зарплату, за что мужчина решил поджечь автомобиль начальника.