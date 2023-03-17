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Пьяный житель Подмосковья испортил 11 машин во дворе собственного дома. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный житель Подмосковья испортил 11 машин во дворе собственного дома. Видео
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Воскресенск, микрорайон Новлянский, улица Кагана Карта всех событий

В Подмосковье местный житель порезал колеса 11 машинам, припаркованным во дворе его дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 17 марта.

Преступление произошло ранним утром на улице Кагана в Воскресенске. Пьяный мужчина решил похулиганить и порезал колеса машин, припаркованных около дома. Наутро «сюрприз» обнаружили владельцы и обратились в полицию.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другой инцидент произошел в подмосковных Мытищах. Работодатель не выплатил москвичу зарплату, за что мужчина решил поджечь автомобиль начальника.

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