СМИ: Среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян

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Среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет граждан России. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает газета Rzeczpospolita.

— Среди задержанных нет россиян. Люди с российским гражданством сразу бросались бы в глаза, наверное, поэтому были завербованы представители других национальностей, — говорится в материале.

Ранее в Польше сообщили о задержании девяти иностранных граждан по обвинению в подготовке диверсий. Уточнялось, что в отношении шести лиц был применен временный арест.

14 февраля обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что бандеровцам, приехавшим в Польшу в качестве беженцев, не рады в республике. По его словам, им следует вернуться в свою страну. Проблема неонацистских взглядов со стороны приезжих украинцев будет только нарастать.

Издание naTemat со ссылкой на политического активиста Лешека Сыкульского сообщило, что в польском городе Ченстохова развесили антиукраинские рекламные билборды.