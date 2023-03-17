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Опрос показал, как петербуржцы оплачивают проезд в общественном транспорте

Ирина Игнатенко
Общество
Опрос показал, как петербуржцы оплачивают проезд в общественном транспорте
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Большая часть петербуржцев, которые пользуются общественным транспортом, используют проездные карты. Это следует из опроса, проведенного газетой «Петербургский дневник» и «Единой картой петербуржца».

Так, 58 процентов респондентов используют «Единую карту петербуржца», у 33 процентов респондентов есть «Подорожник». Примерно шесть процентов жителей города оплачивают проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты. Один процент респондентов покупают билет с QR-кодом, а два процента не пользуются общественным транспортом.

При этом более 30 процентов опрошенных отметили, что вариантов оплаты проезда должно быть больше.

В приложение «Московский транспорт» в тестовом режиме добавили чат-бот Александру. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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