Песков оценил значимость поставок Украине польских истребителей МиГ-29

Фото: Администрация президента РФ

Поставка Польшей Украине истребителей МиГ-29 не может повлиять на исход спецоперации. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— В данном случае все, что сказано в отношении Польши, можно смело повторить в отношении... этого решения...Нет, безусловно, нет, я думаю, что даже можно не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять, — сказал он.

Песков предположил, что таким образом страны занимаются утилизацией старой и ненужной техники, сообщает РИА Новости.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал передачу Словакией истребителей МиГ-29 Украине. Исполняющий обязанности премьер-министра Эдуард Хегер добавил, что Братислава направит Киеву систему противовоздушной обороны (ПВО) Kub.

Накануне президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Варшава в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29. По его словам, остальные воздушные судна находятся на сервисном обслуживании. После завершения необходимых работ они будут переданы Украине.