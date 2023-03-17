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Движение ограничат в 4-м Лихачевском переулке с 20 марта

Полина Пашкина
Город
Движение ограничат в 4-м Лихачевском переулке с 20 марта
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы
Москва, 4-й Лихачёвский переулок Карта всех событий

С 20 марта по 31 июля для проезда будет недоступна одна полоса на участке 4-го Лихачевского переулка. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Стройте маршруты заранее с учетом ограничений, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ограничение установят в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Также на участке временно будет запрещена парковка.

С 20 марта по 10 июля в районе улицы Золоторожский Вал, Таможенного проезда и Верхнего Золоторожского переулка будет закрыта одна полоса.

С 20 марта по 29 апреля закроют проезд по одной или двум полосам на участке Бескудниковского бульвара, Дубнинской улицы, Дмитровского шоссе и проектируемого проезда № 2236. Это связано с проведением строительных работ и устройства инженерных сетей.

До 30 октября будет недоступна одна полоса на ряде участков в районе Гороховского переулка. На этом отрезке дороги запланировали проведение строительных работ.

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