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ЦБ предложил разрешить безлимитные переводы до 1,4 миллиона рублей между своими счетами

Евгений Силаев
Экономика
ЦБ предложил разрешить безлимитные переводы до 1,4 миллиона рублей между своими счетами
Фото: Pexels

Россиянам необходимо разрешить осуществление безлимитных переводов между своими счетами в банках на сумму до 1,4 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно, — цитирует Набиуллину агентство «Прайм».

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Регулятор сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Банки Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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