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До 30 процентов туристов совмещают посещение Москвы с поездками в другие регионы

Полина Пашкина
Город
До 30 процентов туристов совмещают посещение Москвы с поездками в другие регионы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В зависимости от сезона до 30 процентов туристов совмещают посещение Москвы и других регионов России. Об этом в пятницу, 17 марта, заявила исполняющая обязанности председателя столичного комитета по туризму Наталья Суворова.

— Во внутреннем туристическом потоке Москвы доля составных маршрутов с посещением других регионов России составляет от 21 до 30 процентов в зависимости от сезона, — сказала она.

Запрос на посещение нескольких городов за одну поездку по России наблюдается уже продолжительное время. Уточняется, что самым привлекательным направлением для объединения с посещением Москвы является Санкт-Петербург.

Популярностью пользуются и регионы Центрального федерального округа, а также Нижегородская область и Татарстан, передает агентство городских новостей «Москва».

Для поддержания единой городской системы навигации в Москве в 2023 году установят 1,2 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей, свыше 5,2 тысячи информационных полей на новых и уже существующих указателях. Это позволит как туристам, так и жителям столицы быстрее ориентироваться на местности.

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