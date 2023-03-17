Путин назначил Найду военным прокурором объединенной группировки войск

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Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду на должность военного прокурора объединенной группировки войск.

Отмечается, что срок полномочий Найду составит пять лет. Кроме того, генерал-майор освобождается от должности прокурора Черноморского флота.

Указ вступает в силу с момента его опубликования, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин также назначил 17 марта Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Бывший глава региона Алексей Островский освобожден от занимаемой должности.

6 марта глава государства подписал указ о назначении Алексея Гиричева на пост заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний. Также Путин снял Гиричева с поста главы УФСИН по Владимирской области.

Владимир Путин 15 марта назначил Владислава Кузнецова на должность исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа.