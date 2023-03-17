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СМИ: Костомаров съел мороженое и попросил помыть ему голову

Евгений Силаев
Общество
СМИ: Костомаров съел мороженое и попросил помыть ему голову
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Фигурист Роман Костомаров съел мороженое и попросил врачей помыть ему голову. Об этом сообщает издание «МК» со ссылкой на источники.

— Костомаров действительно пришел в себя, его жена, фигуристка Оксана Домнина находится постоянно рядом с ним. Придя в сознание, он всех, фигурально говоря, измучил — в смысле, весь медперсонал. Да, гонял всех, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила, — сказал собеседник издания.

При этом, по неподтвержденной информации СМИ, особых улучшений состояния спортсмена нет. Костомарова якобы снова подключили к аппарату ИВЛ.

Кроме того, утверждается, что фигуристу ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть руки, передает «МК». Официального подтверждения этой информации в настоящее время нет.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда медики оперативно подключили атлета к аппарату искусственной вентиляции легких.

У олимпийского чемпиона был обнаружен сепсис, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Также у Костомарова случился второй инсульт.

О том, какие последствия могут возникнуть у спортсмена после перенесенного приступа, а также о его причинах — в материале «Вечерней Москвы».

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