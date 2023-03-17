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В США спрогнозировали отступление ВСУ до Днепра после потери Артемовска

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США спрогнозировали отступление ВСУ до Днепра после потери Артемовска
Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отступить до Днепра после потери Артемовска. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

— Прямо сейчас Зеленский продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел, — сказал он.

По его мнению, украинские военные плохо управляют своими снарядами и ресурсами. Из-за этого они не могут перегруппироваться и вести оборону, считает экс-разведчик.

Он уверен, что после взятия под контроль Артемовска российскую армию ничто не сможет остановить. В таком случае Шаффер предрекает отступление ВСУ вплоть до Днепра, передает YouTube-канал журналиста Стивена Гарднера.

Недавно офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

Российские войска 17 марта закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, бойцы активно совершают продвижение в глубь данной промышленной зоны.

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