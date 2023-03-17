Global Times: США используют военную технику для провокаций стран-противников

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США используют ситуации с военной техникой для провокаций против стран, которые они считают своими противниками. Об этом сообщила китайская газета Global Times.

Авторы обращают внимание на то, что после окончания Второй мировой войны количество несчастных случаев, связанных с американской военной техникой, стало слишком много. Недавний инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper, упавшим в Черное море, является одним из примеров.

— Крушение военного беспилотника США — событие случайное, но его возникновение имеет определенную неизбежность. После окончания холодной войны подобные инциденты со столкновениями военных самолетов, случайными авиакатастрофами и даже сбитыми самолетами происходили много раз, некоторые из которых серьезно обостряли региональную напряженность, и большинство из них были связаны с вооруженными силами США, — говорится в тексте статьи.

По мнению авторов, подобные инциденты в основном происходят у границ тех стран, которые США считают своими противниками. Таким образом на них оказывается определенное давление, говорится в статье Global Times.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Россия может извлечь полезные разведданные из обломков упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper, рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт Виктор Литовкин.