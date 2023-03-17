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Путин присвоил 960-му штурмовому авиационному полку почетное наименование «гвардейский»

Лейла Алиева
Общество
Путин присвоил 960-му штурмовому авиационному полку почетное наименование «гвардейский»
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 960-му штурмовому авиационному полку присвоено почетное наименование «гвардейский». Текст документа опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 17 марта.

Почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях». Указ вступает в силу со дня его опубликования, говорится в тексте документа.

В конце февраля глава государства подписал указ, согласно которому 53-й зенитной ракетной бригаде также было присвоено наименование «гвардейская». Подразделение отличилось «массовым героизмом и отвагой, стойкостью и мужеством, проявленными личным составом в боевых действиях».

Кроме того, российский лидер подписал документ о присвоении звания Героя России старшине Алмазу Сафину посмертно.

В конце 2022 года Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.

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