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Daily Mail: Решение Путина вооружить ВМФ торпедами «Посейдон» вызвало панику в Британии

Лейла Алиева
В мире
Daily Mail: Решение Путина вооружить ВМФ торпедами «Посейдон» вызвало панику в Британии
Фото: Unsplash

Российская ядерная торпеда «Посейдон» сможет вызвать радиоактивные наводнения в Великобритании и привести к гибели множества людей. Об этом заявил эксперт по ядерному оружию из Лестерского университета Эндрю Футтер, комментируя решение президента РФ Владимира Путина вооружить Военно-морской флот данным оружием.

— Если бы крупное ядерное устройство было взорвано в устье Темзы или вблизи него, прилив в Темзе мог бы подойти к зданиям, и миллионы людей потенциально могли бы погибнуть в результате взрыва. Был бы большой ущерб, — пояснил специалист.

При этом жертвы могли бы быть вызваны, в первую очередь, ядерными волнами и ожогами.

В свою очередь эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Род Торнтон добавил, что запуск торпеды может спровоцировать «небольшое цунами», в следствии которого Лондон будет стерт с лица Земли, а в портах Ла-Манш погибнет большое количество людей, передает Daily Mail.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «ВМ», какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении ВС РФ и насколько этот арсенал способен отразить удары альянса в случае проявления агрессии со стороны Запада.

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