Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Мураховский заявил о способности российской ПВО сбивать снаряды Excalibur

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Эксперт Мураховский заявил о способности российской ПВО сбивать снаряды Excalibur
Фото: Минобороны РФ

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) в ходе спецоперации показали способность сбивать управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur, поставляемые ВСУ из США. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил военный эксперт Виктор Мураховский.

— Одной из особенностей работы российской ПВО в рамках спецоперации стало использование управляемых ракет наших ЗРК для уничтожения в воздухе высокоточных боеприпасов, — отметил он.

По словам эксперта, речь идет в том числе и о ликвидации американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur, управляемыми ВСУ из гаубиц M777. При этом из-за своих небольших размеров данные гаубицы — непростая цель для ЗРК, передает РИА Новости.

16 марта Воздушно-космические силы России уничтожили в районе села Нововодяное Луганской народной республики украинский истребитель МиГ-29.

Недавно Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения британского ЗРК Stormer HVM в ходе спецоперации. На записи можно увидеть британский ЗРК, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса «Ланцет» и уничтожение им комплекса противовоздушной обороны противника.

Оружие Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте