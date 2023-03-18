Эксперт Мураховский заявил о способности российской ПВО сбивать снаряды Excalibur

Фото: Минобороны РФ

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) в ходе спецоперации показали способность сбивать управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur, поставляемые ВСУ из США. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил военный эксперт Виктор Мураховский.

— Одной из особенностей работы российской ПВО в рамках спецоперации стало использование управляемых ракет наших ЗРК для уничтожения в воздухе высокоточных боеприпасов, — отметил он.

По словам эксперта, речь идет в том числе и о ликвидации американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur, управляемыми ВСУ из гаубиц M777. При этом из-за своих небольших размеров данные гаубицы — непростая цель для ЗРК, передает РИА Новости.

16 марта Воздушно-космические силы России уничтожили в районе села Нововодяное Луганской народной республики украинский истребитель МиГ-29.

Недавно Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения британского ЗРК Stormer HVM в ходе спецоперации. На записи можно увидеть британский ЗРК, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса «Ланцет» и уничтожение им комплекса противовоздушной обороны противника.