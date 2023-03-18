Главные новости к утру 18 марта

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В аргентинском городе Некочеа родственники школьницы, не сдавшей экзамен, напали на учительницу. Во время одного из уроков мать и брат девочки ворвались в кабинет и кинули бутылку в преподавательницу, после чего повалили ее на пол и стали избивать.

Звезда фильма «Джон Уик» Лэнс Реддик скончался в возрасте 60 лет. Тело актера нашли утром в его доме в Студио-Сити. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.

Россия считает, что все документы Международного уголовного суда ничтожны и незаконны. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне решения МУС об ордере на арест президента России Владимира Путина.

Метрополитен-оперу в Нью-Йорке обязали выплатить более 200 тысяч долларов российской оперной певице Анне Нетребко за отмену концертов в прошлом году.

В субботу, 18 марта, в Москве ожидаются переменная облачность и гололедица. Температура воздуха в столице днем будет варьироваться в диапазоне от двух до четырех градусов тепла.