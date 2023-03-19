«От правосудия не скроетесь»: в США пригрозили Пелоси тюрьмой

Фото: U.S. Embassy Ghana / Public Domain Mark 1.0

Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в своем Twitter высказалась относительно возможного ареста бывшего президента США Дональда Трампа. По ее словам, американская судебная система решит судьбу политика. Однако пользователи Сети не разделили радость Пелоси.

«От правосудия не скроетесь ни вы, ни остальные винтики коррумпированной машины. Позор вам всем», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь задался вопросом, когда саму Пелоси призовут к ответственности. Также американцы заявили, что экс-спикер будет «следующей», кого ожидает суд, передает РИА Новости.

Как рассказал Трамп в своей социальной сети Truth Social, его могут задержать уже 21 марта. Он написал, что такое уведомление он получил от прокуратуры Манхэттена. 45-й президент США призвал своих многочисленных сторонников выйти на массовые протесты по всей стране.

В свою очередь американский предприниматель Илон Маск заявил, что задержание Трампа обеспечит ему переизбрание на президентских выборах 2024 года.

Экс-президент Штатов Трамп также предрек, что США ждет новая Великая депрессия. По его словам, глава государства Джо Байден может повторить судьбу бывшего американского президента Герберта Гувера.