Зеленский назвал ордер МУС на арест Путина «поворотным моментом»

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Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента Российской Федерации Владимира Путина стало важным международно-правовым результатом для Украины. Об этом сказал президент республики Владимир Зеленский.

— Это — поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением данной агрессии для России будет полный спектр ее ответственности, — заявил он в видеообращении к гражданам, передает РБК.

Любые решения МУС являются юридически ничтожными. Россия их не признает. Об этом 19 марта сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

17 марта МУС в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, указанные лица якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в РФ».