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Чешский генерал Шедивы заявил, что Западу и Киеву не стоит недооценивать Россию

Юлия Курганова
В мире
Чешский генерал Шедивы заявил, что Западу и Киеву не стоит недооценивать Россию
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Западу и украинским властям не следует недооценивать РФ, так как она скрывает в себе огромный потенциал. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.

— Я считаю, что любой, кто недооценивает противника, рано или поздно проиграет. Поэтому нам нельзя недооценивать россиян, — сказал он.

По его словам, у России «еще много чего припасено», а россияне «скрывают в себе огромный потенциал». Генерал предупредил Запад об серьезной опасности приуменьшения мощи Москвы.

Также он отметил неэффективность санкций против РФ и ее экономический потенциал.

— В этом у россиян преимущество перед украинцами, — заключил Шедивы в интервью Rádio universum.

Президент Чехии Петр Павел высказался о реальных возможностях Вооруженных сил Украины начать контрнаступление в текущем году. По его словам, тянуть до следующей весны украинской армии не нужно, потому что в ноябре 2024 года в США состоятся выборы президента, а в предвыборных кампаниях политики стараются фокусироваться на внутренних проблемах страны и им будет не до ситуации на Украине.

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