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Премьер Саксонии Кречмер заявил, что ФРГ непосредственно вовлечена в конфликт на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Премьер Саксонии Кречмер заявил, что ФРГ непосредственно вовлечена в конфликт на Украине
Фото: Pixabay

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался, что ФРГ непосредственно вовлечена в конфликт на Украине. Он заявил, что решение о поставках оружия ВСУ «оставило призывы к переговорам позади».

— Теперь мы непосредственно вовлечены в данный конфликт. Я считаю, что это именно то, чего мы не должны были делать, чтобы быть более авторитетными и активными в качестве посредника и дипломатического игрока, — высказался политик в интервью журналу Focus.

По его мнению, конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, причем его замораживание не является решением.

— Ситуация становится все хуже и хуже. Нужно прекращение огня и переговоры, — подчеркнул Кречмер.

Политик отверг утверждение, что к такому развитию событий на Украине привели Минские соглашения.

— Минские соглашения изначально предотвратили войну в Европе. Но решения вкладывать средства в европейскую безопасность и модернизацию Бундесвера принято не было, — резюмировал он.

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал «запустить мирный процесс» для Украины. Об этом 13 марта сообщила газета Tagesspiegel.

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