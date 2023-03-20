Гепатолог Вялов объяснил, чем опасно злоупотребление витаминами

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Чрезмерное употребление витаминов может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщил врач-гепатолог Сергей Вялов.

В правильно подобранном питании содержатся все необходимые человеку витамины, но многие почему-то думают, что их организм страдает от недостатка этих микронутриентов, отметил доктор.

— Когда мы говорим про витамины, у нас почему-то всегда есть презумпция виновности. Многие верят, что им не хватает витаминов. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть, — пояснил он.

Вялов предупредил, что прием витаминов без консультации с врачом может привести к гипервитаминозу. В качестве примера он привел витамин D. Злоупотребление им может негативно отразиться на состоянии костей, сосудов и иммунной системы и когнитивных способностях.

— Избыточные дозы витамина D приводят к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов, и память от этого страдает. Последнее исследование даже говорит, что чрезмерное употребление этого витамина способствует развитию умственной отсталости, — сообщил гепатолог в интервью радио Sputnik.

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