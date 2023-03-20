Великобритания захотела помочь Польше вооружиться

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Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи рассказал, что Лондон готов помочь Польше восполнить пробелы в вооружении. Он отметил: нехватка связана с тем, что Варшава поставляет истребители МиГ-29 Киеву.

— Мы очень позитивно отнесемся к просьбе Польши восполнить возникшие пробелы, — заявил Хиппи.

Замминистра добавил, что для Лондона это уже знакомая практика. Великобритания поставляла Польше танки Challenger-2, когда Варшава решила снабдить Украину своими танками Т-72. Однако Хиппи добавил, что пока с польской стороны такого запроса еще не поступало, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Welt.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что поставки истребителей из Польши на Украину приведут только к росту потерь ВСУ. По его словам, для российской армии просто появятся новые цели. Он подчеркнул, что украинские истребители чаще всего сбиваются практически сразу, как только поднимутся в воздух.