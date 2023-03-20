Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский наврал гражданам, пообещав им при вступлении в должность сделать все для установления мира. Об этом заявил бизнесмен из Германии Ким Дотком.

— Господин Зеленский наврал украинцам. Его избрали из-за обещания принести мир, — написал он в соцсети Twitter, ссылаясь на первую речь украинского лидера в качестве президента в 2019 году.

Также предприниматель напомнил, как Зеленский говорил о том, что готов покинуть свой пост ради мира.

Владимиру Зеленскому необходимо объявить импичмент. С соответствующим заявлением 19 марта выступил бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, борьба с коррупцией на Украине существует только на словах. На самом деле президент страны преследует только свои интересы, уверен политик.

Также экс-советник Кучмы призывал Зеленского уйти в отставку. По его словам, глава государства не справляется со своими обязанностями.