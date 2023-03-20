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Бойцы ВДВ прицельным огнем отразили атаку украинских военных

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бойцы ВДВ прицельным огнем отразили атаку украинских военных
Фото: Минобороны РФ

Бойцы российских подразделений ВДВ отразили контратаку украинских военных на одном из направлений спецоперации, сообщили в понедельник, 20 марта, в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что десантники вели прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

— Массированным прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд» уничтожили противника, не позволив ему приблизиться к нашим позициям, — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Бойцы ВДВ получили боевую задачу и оборудовали опорный пункт на местности, которую ранее уже успели занять российские штурмовые отряды. Затем удалось уничтожить подразделение ВСУ, которое двигалось в направлении позиций военных РФ.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили долговременные огневые точки ВСУ в районе поселка Каменки, который находится на севере от Донецка. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

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