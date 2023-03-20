У проекта «Город заданий» появилось мобильное приложение

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У электронного проекта «Город заданий» появилось мобильное приложение. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Участникам проекта уже удалось протестировать приложение. Пользователи могли установить его, пройти тестовые задания и заполнить отчетную форму. Благодаря этому разработчики получили детализированное описание недочетов и достоинств в работе приложения и оптимизировали итоговую версию.

Структура приложения идентична веб-версии проекта. Участникам доступно пять разделов: «Карта», «Новости», «Задания», «Профиль» и «История».

Уточняется, что приложение доступно в Google Play, App Store, RuStore и AppGallery, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более 1,5 миллиона задач с января 2022 года выполнили участники проекта «Город заданий». Москвичи сдают нормы ГТО, пишут рассказы о своем районе и оценивают качество книг из библиотечного фонда. Самыми популярными заданиями стали опровержение или подтверждение устранения недочета по сообщению на портале «Наш город», тестирование чат-бота Александры и посещение тренировок.