Фото: Минобороны РФ

Пулеметчики группы «Вагнер» блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает РИА Новости.

— Пулеметчик «Вагнера» уничтожил одного из группы украинских бойцов во время перебежки в соседнее здание в частном секторе города, — передает агентство.

Недавно солдаты частной военной компании «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций ВСУ на юге Артемовска. Бойцы ЧВК начали наступление по улице Геологов и Корсунского при поддержке большого количества артиллерийских ударов.

Накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил о попытке украинских войск войти в Артемовск из Часова Яра. Численность ВСУ в Артемовске в настоящее время составляет около 10 тысяч бойцов.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.