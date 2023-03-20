Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стилист Ефимова объяснила, как подобрать помаду с эффектом омоложения

Лейла Алиева
Общество
Стилист Ефимова объяснила, как подобрать помаду с эффектом омоложения
Фото: pexels.com

Чтобы помада визуально омолаживала женщину, необходимо при ее выборе исходить из цвета волос. Об этом рассказала стилист Анна Ефимова.

— Пыльно-розовые оттенки помад для светленьких женщин (блондинки, светло-русые), кофейно-бежевые тона для темноволосых. По текстуре помады рекомендуются полупрозрачные и с глянцем, — пояснила эксперт.

Персиковые оттенки помад с нюдовыми оттенками и кремовой текстурой отлично подойдут девушкам с теплым цветотипом волос, добавила Ефимова в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Тщательное очищение кожи — залог ее красоты и молодости. Те, кто пользуются косметикой, должны знать, как правильно снимать макияж. Косметолог Олеся Панченко пояснила, какие ошибки при снятии макияжа допускают практически все.

Сервис по поиску специалистов «Профи» провел исследование о том, почему жительницы городов-миллионников заказывают бьюти-услуги. Оказалось, что 83 процента жительниц городов-миллионников хотят выглядеть красивыми «для себя».

Косметика омоложение Женщины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте