Стилист Ефимова объяснила, как подобрать помаду с эффектом омоложения

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Чтобы помада визуально омолаживала женщину, необходимо при ее выборе исходить из цвета волос. Об этом рассказала стилист Анна Ефимова.

— Пыльно-розовые оттенки помад для светленьких женщин (блондинки, светло-русые), кофейно-бежевые тона для темноволосых. По текстуре помады рекомендуются полупрозрачные и с глянцем, — пояснила эксперт.

Персиковые оттенки помад с нюдовыми оттенками и кремовой текстурой отлично подойдут девушкам с теплым цветотипом волос, добавила Ефимова в беседе с порталом «А теперь внимание!».

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