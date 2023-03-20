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Общественно-деловой комплекс построят на Грузинском Валу

Лейла Алиева
Город
Общественно-деловой комплекс построят на Грузинском Валу
Фото: Pixabay
Москва, улица Грузинский Вал Карта всех событий

В Пресненском районе столицы появится общественно-деловой комплекс. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— По результатам внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы инвестор ООО «Роллагро» сможет приступить к строительству общественно-делового комплекса. Функциональное назначение позволит разместить в нем магазины, объекты делового управления, банковской и страховой деятельности, — рассказала она.

Общая площадь комплекса составит 18 тысяч квадратных метров. На данный момент на территории расположены нежилые здания общей площадью более тысячи квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно городские власти заключили с правообладателями земельных участков договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории на улице Новая Ипатовка, владение 23а. Инвесторы построят в районе Коптево общественно-деловую, социальную и жилую недвижимость.

Также инвесторы построят 80 объектов по программе стимулирования создания МТП. Для этих целей были заключены 35 договоров.

Строительство Москва Пресненский район
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