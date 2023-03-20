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Депутат МГД Гусева: Снижение уровня безработицы говорит об эффективности программ помощи в трудоустройстве

Никита Худяков
Город
Депутат МГД Гусева: Снижение уровня безработицы говорит об эффективности программ помощи в трудоустройстве
Фото: duma.mos.ru

Снижение уровня безработицы в столице говорит об эффективности городских программ помощи в трудоустройстве. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— В столице уровень безработицы демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению: в 2022 году он составил 0,39 процента. С начала этого года показатель уровня безработицы уже находится на сверхнизком уровне — 0,37 процента. И это очень важная тенденция: ведь даже сотая доля процентного пункта — это судьбы людей, их благополучие, уверенность в завтрашнем дне, — сказала она.

По словам депутата, проекты и программы для помощи в переобучении, трудоустройстве, наращивании гибких навыков очень важны для города. Она отметила, что Москва поддержит тех, кто остался без работы, даст нужные знания и предоставит новые направления. Гусева подчеркнула, что городским учреждениям, предприятиям и компаниям требуются около 400 тысяч сотрудников, передает агентство городских новостей «Москва».

Пособие по безработице могут получить только официально безработные. Каков его размер и какие еще выплаты предусмотрены для таких граждан, читайте в материале «Вечерней Москвы».

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