Стартовал набор волонтеров для участия в праздновании Дня Победы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице начался набор волонтеров, которые помогают в организации празднования Дня Победы. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Волонтеры и москвичи ежегодно с трепетом ждут момента, когда они смогут присоединиться к памятным акциям. В этом году мы расширяем карту добрых дел — патриотические мероприятия пройдут более чем на 70 площадках, — сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Дата начала набора — 20 марта. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, волонтером может стать каждый желающий в возрасте от 14 лет.

Также Драгунова сообщила, что московские волонтеры помогли подготовить к транспортировке уникальный гуманитарный груз в рамках акции «Книги Донбассу» по восстановлению библиотечных фондов русской литературы. Специалисты и добровольцы отсортировали и упаковали в коробки тематические сборники, учебные пособия и учебники.

Свыше 15 тысяч москвичей оформили личную книжку волонтера (ЛКВ) за один год. Оформить такой паспорт можно на сайте «Мосволонтера» с помощью специального сервиса.