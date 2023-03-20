Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих

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Российский предприниматель Олег Дерипаска подал в отношении журналистки Марии Певчих иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Согласно предварительным данным, слушание дела состоится 1 июня этого года. Причиной подачи заявления стала публикация об участии предпринимателя в залоговых аукционах, передает ТАСС.

Аналогичный иск Дерипаска подал к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta*. По словам адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, иск был подан после оскорбительных постов Тинькова. За нанесение морального и репутационного вреда Дерипаска хочет взыскать с оппонента два миллиарда рублей.

* Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.