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Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих

Лейла Алиева
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Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Российский предприниматель Олег Дерипаска подал в отношении журналистки Марии Певчих иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Согласно предварительным данным, слушание дела состоится 1 июня этого года. Причиной подачи заявления стала публикация об участии предпринимателя в залоговых аукционах, передает ТАСС.

Аналогичный иск Дерипаска подал к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta*. По словам адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, иск был подан после оскорбительных постов Тинькова. За нанесение морального и репутационного вреда Дерипаска хочет взыскать с оппонента два миллиарда рублей.

* Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

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