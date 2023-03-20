Москвичей призвали пользоваться городским транспортом из-за загруженности на дорогах

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, проспект Будённого Карта всех событий

В понедельник, 20 марта, в центре столицы ожидается высокая загруженность на дорогах, поэтому горожанам лучше пересесть на городской транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На данный момент загруженность оценивается в четыре балла, движение затруднено на шоссе Энтузиастов в районе проспекта Буденного, на ТТК в районе Бережковского моста и на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара.

— Вечером ожидаем до восьми баллов. Сложно будет в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД. Просим воспользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня и в вечерний час пик, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» автомобилистов призвали быть внимательными, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До 30 октября будет недоступна одна полоса на ряде участков в районе Гороховского переулка. На этом отрезке дороги запланировали проведение строительных работ.