Кураторы ЦОДД проведут встречу с москвичами 27 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, 2-й Лесной переулок, 11с1 Карта всех событий

27 марта состоится встреча москвичей с дорожными кураторами Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Дорожные кураторы округов столицы и сотрудники отделов фотовидеофиксации, светофорного регулирования и благоустройства ответят на вопросы горожан, — говорится в сообщении.

В частности, речь будет идти об организации пешеходных переходов, установке дорожных знаков, обновлении дорожной разметки, изменении схемы движения, работе светофоров и о многом другом. Зарегистрироваться на мероприятие можно вплоть до 24 марта. Оно пройдет по адресу 2-й Лесной переулок, дом 11, строение 1, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

10 марта руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов сообщил, что ЦОДД до конца года установит и обновит светофоры в Москве по 270 адресам. Так, специалисты поставили светофор на пересечении улицы Новомосковской и проезда Дубовой Рощи