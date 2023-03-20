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«У нас нет другого выбора»: китайцы поддержали позицию Путина после его слов о судьбе Запада

Лейла Алиева
В мире
«У нас нет другого выбора»: китайцы поддержали позицию Путина после его слов о судьбе Запада
Фото: Администрация президента РФ

Читатели китайского портала Guancha поддержали статью президента России Владимира Путина «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для издания «Жэньминь жибао». В публикации российский лидер отметил, что Запад отчаянно цепляется за архаичные догмы и подвергает тем самым опасности целые народы и государства.

— У нас нет другого выбора, кроме как победить Запад, — написал один из пользователей.

— Сотрудничество между Китаем и Россией является краеугольным камнем стабильности во всем мире, — добавил второй.

— Китай и Россия создадут новую модель взаимного сотрудничества между странами и цивилизациями, — написал еще один комментатор.

— Без Китая и России все маленькие страны в мире снова будут колонизированы Европой и США, — заключил другой читатель портала.

В своей статье глава государства также выразил мнение, что Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Он подчеркнул, что добиться этого ни у кого не получится.

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